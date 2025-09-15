“Careca do INSS” vai depor na CPMI nesta segunda-feira 

Notícias do Brasil – Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, decidiu comparecer à CPMI do INSS nesta segunda-feira (15/9). Ele foi preso na última sexta-feira (12) em meio a investigações que apuram um esquema de desvios milionários envolvendo concessões fraudulentas de aposentadorias.

PUBLICIDADE

Apontado como peça-chave no caso, Antunes é suspeito de intermediar a liberação de benefícios irregulares em troca de vantagens ilícitas. O depoimento deve esclarecer sua participação e revelar possíveis conexões com servidores e outros envolvidos no esquema.

Leia mais: Careca do INSS movimentou mais 15 milhões em 129 dias, aponta PF

PUBLICIDADE

A expectativa é de que a oitiva contribua para ampliar o entendimento da CPMI sobre a dimensão das fraudes e os prejuízos causados aos cofres públicos.