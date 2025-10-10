Carla Zambelli inicia greve de fome na Itália em protesto contra extradição ao Brasil

Notícias do Brasil – A deputada federal Carla Zambelli, detida em Roma desde 29 de julho, iniciou uma greve de fome em protesto contra o processo de extradição solicitado pelo Brasil. A decisão foi comunicada em carta enviada ao ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, na qual Zambelli afirma que só retomará a alimentação caso a extradição seja negada.

“Por ter a absoluta certeza que o senhor não tomou a melhor decisão, começo hoje uma greve de fome que só o senhor pode acabar, negando minha extradição, o que me colocará em liberdade, que é o correto”, escreveu a parlamentar.

Na carta, Zambelli ainda afirma ser vítima de perseguição política e critica a manutenção de sua prisão, alegando que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é “injusta e sem provas”. Ela questiona Nordio sobre a responsabilidade de manter uma cidadã inocente presa: “Com esse consentimento seu em manter uma cidadã inocente na cadeia, o senhor está de mãos dadas com o próprio demônio e vai se sujar também?”, escreveu, pedindo que o ministro “não lave as mãos”.

O comunicado da deputada ocorre após a Suprema Corte de Cassação italiana rejeitar o recurso que contestava a confirmação da prisão preventiva, decisão que mantém Zambelli detida enquanto o pedido de extradição do Brasil é analisado.

Zambelli é alvo de um mandado de prisão internacional e se refugiou na Itália em junho para escapar de uma pena de 10 anos de prisão pelo ataque aos sistemas de informática do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto, que confessou o crime e foi condenado a 8 anos e 3 meses.