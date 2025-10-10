A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Carla Zambelli inicia greve de fome na Itália em protesto contra extradição ao Brasil

O comunicado da deputada ocorre após a Suprema Corte de Cassação italiana rejeitar o recurso que contestava a confirmação da prisão preventiva.

Por Jonas Souza

10/10/2025 às 18:16

Ver resumo

Notícias do Brasil  – A deputada federal Carla Zambelli, detida em Roma desde 29 de julho, iniciou uma greve de fome em protesto contra o processo de extradição solicitado pelo Brasil. A decisão foi comunicada em carta enviada ao ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, na qual Zambelli afirma que só retomará a alimentação caso a extradição seja negada.

PUBLICIDADE

Leia mais: Fiscalização apreende 13 mil litros de bebidas em situação irregular durante operação “Zero Metanol” em Manaus

“Por ter a absoluta certeza que o senhor não tomou a melhor decisão, começo hoje uma greve de fome que só o senhor pode acabar, negando minha extradição, o que me colocará em liberdade, que é o correto”, escreveu a parlamentar.

PUBLICIDADE

Na carta, Zambelli ainda afirma ser vítima de perseguição política e critica a manutenção de sua prisão, alegando que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é “injusta e sem provas”. Ela questiona Nordio sobre a responsabilidade de manter uma cidadã inocente presa: “Com esse consentimento seu em manter uma cidadã inocente na cadeia, o senhor está de mãos dadas com o próprio demônio e vai se sujar também?”, escreveu, pedindo que o ministro “não lave as mãos”.

O comunicado da deputada ocorre após a Suprema Corte de Cassação italiana rejeitar o recurso que contestava a confirmação da prisão preventiva, decisão que mantém Zambelli detida enquanto o pedido de extradição do Brasil é analisado.

Zambelli é alvo de um mandado de prisão internacional e se refugiou na Itália em junho para escapar de uma pena de 10 anos de prisão pelo ataque aos sistemas de informática do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto, que confessou o crime e foi condenado a 8 anos e 3 meses.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Famosos

Rafael Ilha chama Virginia de “marmita” de Vini Jr

O vencedor de A Fazenda 10 não poupou palavras e chamou a influenciadora de “maria-chuteira” e “marmita” do atleta.

há 16 minutos

Amazonas

Operação Criança Segura apreende 3.090 brinquedos irregulares no Amazonas

De 1º/09 a 10/10, 6.070 produtos infantis foram verificados.

há 25 minutos

Manaus

Carro colide com duas motos na Av. Buriti e deixa três feridos em Manaus

Colisão ocorreu na tarde desta sexta (10) no Distrito Industrial.

há 43 minutos

Política

Deputados federais do Amazonas gastaram R$ 2,8 milhões do Cotão entre janeiro e outubro de 2025

Dados mostram que as despesa mais significativos incluíram locação ou fretamento de aeronaves, divulgação parlamentar e passagens aéreas

há 1 hora

Famosos

Pablo perde a paciência e expulsa de show homem que atirou lata nele: “cabelo branco bagunçando”

O artista chegou a sair do palco até que o homem fosse retirado.

há 1 hora