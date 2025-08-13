A notícia que atravessa o Brasil!

Carla Zambelli passa mal e Justiça italiana adia audiência

O encontro definiria se ela poderia aguardar em liberdade o processo de extradição ao Brasil.

Por Jonas Souza

13/08/2025 às 16:29 - Atualizado em 13/08/2025 às 16:31

Notícias do Brasil A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália desde o fim de julho, teve sua audiência no Tribunal de Apelações de Roma adiada nesta quarta-feira (13) após alegar mal-estar. O encontro definiria se ela poderia aguardar em liberdade o processo de extradição ao Brasil.

Segundo informações, uma médica foi chamada para atendê-la ainda no tribunal. Após o atendimento inicial, o juiz responsável ordenou a realização de uma perícia médica e remarcou a sessão para o dia 27 de agosto. Até lá, Zambelli permanecerá detida.

A defesa da parlamentar apresentou um novo pedido de soltura, alegando problemas de saúde e sustentando que o governo brasileiro não teria feito um pedido formal de prisão preventiva. No entanto, a Corte Suprema da Itália já reconheceu que um alerta vermelho da Interpol — como o que consta contra Zambelli — equivale a um pedido internacional de prisão, conforme previsto no Tratado de Extradição entre Itália e Brasil.

Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com apoio do hacker Walter Delgatti Neto. Dias após a condenação, deixou o Brasil e foi detida na Itália.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Paralelamente, a Justiça italiana avalia o pedido formal de extradição apresentado pelo Brasil.

Mesmo foragida, Zambelli mantém atividade nas redes sociais por meio de um perfil alternativo no Instagram, criado em maio de 2025 e com cerca de 4,6 mil seguidores. A conta foi utilizada para comentar política e criticar o STF, mesmo após suas páginas oficiais terem sido removidas por ordem judicial em junho. A última publicação ocorreu em 28 de julho.

