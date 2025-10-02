Carla Zambelli reassume mandato na Câmara nesta quinta após licença

Notícias do Brasil – Termina nesta quinta-feira (2/10) o período de licença parlamentar concedido à deputada Carla Zambelli (PL-SP), que estava afastada desde 5 de junho por um prazo de 120 dias, autorizado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), por “interesse particular”. Com o encerramento da licença, a Câmara iniciará a contagem das ausências da parlamentar, atualmente detida na Itália.

PUBLICIDADE

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão pelo envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsidade ideológica.

Além disso, recebeu outra pena de 5 anos e 3 meses em regime semiaberto por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal.

Após a condenação unânime da Primeira Turma do STF em 15 de maio, a deputada alegou problemas de saúde graves e afirmou que não sobreviveria à prisão.

PUBLICIDADE

Em 25 de maio, deixou o Brasil pela fronteira com a Argentina, alegando a busca por tratamento médico. Em julho, foi presa na Itália, onde responde a processo de extradição solicitado pelo Brasil.

Paralelamente, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara avalia a possibilidade de cassação do mandato de Zambelli, que negou as acusações durante audiência por videoconferência.

LEIA MAIS: Atropelamento e ataque a facada em Sinagoga deixa três mortos e feridos

De acordo com as regras da Casa, deputados que faltam a mais de um terço das sessões sem justificativa podem perder o mandato, situação que também atinge Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atualmente nos Estados Unidos.