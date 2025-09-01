A notícia que atravessa o Brasil!

Carlinhos Maia assume que traiu o ex Lucas Guimarães e culpa solidão: “me deixou muitos dias sozinho”

A confissão foi feita durante uma conversa com a cantora Kally Fonseca.

Por Natan AMPOST

01/09/2025 às 11:33

Notícias do Brasil – O humorista e influenciador Carlinhos Maia voltou a ser assunto nas redes sociais após expor detalhes de sua vida pessoal durante uma festa no Rancho do Maia, na madrugada desta segunda-feira (1º). Alterado pela bebida, o influenciador publicou uma sequência de vídeos em seus Stories do Instagram para documentar o reality. No entanto, em meio ao clima festivo, acabou revelando uma informação: nova traição contra o ex-marido, Lucas Guimarães.

A confissão foi feita durante uma conversa com a cantora Kally Fonseca. Visivelmente alcoolizado, Carlinhos relatou que ainda sente falta do ex-companheiro e que chegou a ligar para ele recentemente por carência. “Ontem eu liguei para o Lucas de novo, porque eu estava sem transar. Aqui tem várias pessoas que eu ficaria, tranquilo, mas aí… eu fiquei conversando sem saber e eu liguei. Não posso voltar, porque ele vai passar na minha cara que eu traí ele. Eu traí amiga, ele me deixou muitos dias sozinho”, declarou.

Medo da vida pós-separação

O desabafo não parou por aí. Em outro trecho, Carlinhos confessou temer o futuro amoroso de Lucas. “Sabe o que é pior? Ele vai achar alguém muito chique, e eu tenho um medo do caralho. Eu minto tanto, eu não minto, porque eu falo a verdade depois”, disse, em tom de insegurança, sobre a possibilidade de o ex-marido seguir em frente.

O episódio gerou grande repercussão entre os fãs do casal, que estavam juntos há 14 anos e anunciaram oficialmente o fim do casamento em julho deste ano. O relacionamento, que sempre foi muito exposto nas redes sociais, vinha sendo alvo de especulações sobre crises e desentendimentos antes da separação.

Lucas Guimarães fala sobre nova fase

Enquanto Carlinhos Maia expõe publicamente seus dilemas, Lucas Guimarães tem adotado postura mais discreta. Recentemente, em entrevista, o apresentador do SBT afirmou que está focado no trabalho e sem disposição para investir em novos relacionamentos. Ele contou que tem recebido investidas de homens e mulheres desde que voltou a ser solteiro, mas prefere não corresponder.

“Eu estou muito focado no meu trabalho. Recebo muitas mensagens, mas não tenho ânimo para responder ou flertar. Minha prioridade agora é minha carreira”, declarou Lucas, ressaltando que o término foi uma decisão difícil, mas necessária.

