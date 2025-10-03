Carlos Bolsonaro aciona a polícia após protesto do MTST em frente à sua casa no Rio

Notícias do Brasil – O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) registrou, nesta sexta-feira (3), um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Rio de Janeiro após manifestação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) em frente à sua residência. Segundo o parlamentar, a ação teria colocado sua integridade física em risco.

Em publicação nas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que os atos do movimento e de seus apoiadores poderiam “expor possibilidades de derivações criminosas”. “Acabo de registrar boletim de ocorrência sobre os fatos ocorridos em frente à minha residência, envolvendo integrantes do MTST (…) que expõem risco à minha integridade física”, escreveu Carlos.

O vereador, que atualmente intensifica articulações políticas para disputar uma vaga no Senado por Santa Catarina em 2026, avalia deixar o Rio de Janeiro para tentar se consolidar em um novo estado.

Carlos Bolsonaro também é investigado no caso da chamada “Abin Paralela”. Em junho, a Polícia Federal indiciou o vereador, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o atual diretor da Abin, Luiz Fernando Corrêa, além de outras 31 pessoas, no inquérito que apura a existência de uma estrutura de espionagem ilegal utilizada durante o governo de Jair Bolsonaro para monitorar opositores entre 2019 e 2021.