Carro alegorico pega fogo e deixa feridos na Sapucaí

Durante o desfile do primeiro dia das escolas de samba do Grupo Ouro do carnaval do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (9), um incidente preocupante ocorreu com um carro alegórico da Império da Tijuca, quando um princípio de incêndio surgiu no meio da apresentação.

Segundo relatos de um componente da escola, o incidente foi causado quando um elemento de crepom entrou em contato com uma lâmpada, gerando chamas e fumaça no carro alegórico. Bombeiros agiram rapidamente, subindo na estrutura para controlar a situação. Testemunhas no local relataram que pelo menos uma destaque precisou ser retirada por colegas devido a queimaduras na perna.

Apesar do susto, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que três pessoas que passaram mal durante o desfile precisaram de atendimento médico, mas os casos não estavam relacionados ao incidente com o carro alegórico da Império da Tijuca.

A escola Império da Tijuca foi a segunda a atravessar a avenida com um enredo em homenagem a Lia de Itamaracá, mostrando resiliência e determinação mesmo após o ocorrido.