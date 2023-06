Carro cai de penhasco, mata idoso e deixa mulher ferida

Nesse sábado, 03, um idoso de 72 anos morreu e uma mulher de 50 anos ficou ferida após o carro em que eles estavam despencar de uma altura de mais de 200 metros na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas trafegavam entre os bairros de Linhares e São Benedito quando perderam o controle do carro e despencaram em uma ribanceira de difícil acesso. O idoso morreu na hora, a mulher sofreu múltiplos ferimentos pelo corpo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar. A suspeita é que a mulher tenha fraturado algumas costelas. O salvamento foi complicado por conta do acesso à região da queda do veículo e durou horas no local.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os levantamentos. A causa do acidente não foi informada.

Redação AM POST