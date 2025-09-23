Carro invade calçada e passa de raspão quase atropelando homem; assista

Notícias do Brasil – Momentos de tensão foram registrados por câmeras de segurança quando um homem, não identificado, quase foi atropelado enquanto se alimentava sentado em uma calçada. As imagens mostram o instante em que ele percebe um carro se aproximando e, de forma instintiva, se levanta rapidamente para tentar sair do trajeto do veículo.

Logo em seguida, o automóvel, em alta velocidade, sobe na calçada e passa pelo ponto onde o homem estava sentado instantes antes. O flagrante evidencia a proximidade do risco e a rapidez com que tudo aconteceu, deixando claro que a reação do homem foi decisiva para evitar que ele fosse atingido.

Após o susto, o homem se ajoelha no local e faz uma oração em agradecimento por não ter sido atingido. O vídeo encerra com a cena de alívio e comoção, destacando a gravidade do quase acidente e a atitude de fé do envolvido.

Não há informações sobre onde o fato aconteceu, nem foram divulgados detalhes adicionais além do que é possível observar nas imagens. Também não há, até o momento, outros dados sobre o veículo ou sobre eventuais desdobramentos após o episódio. O registro permanece restrito ao flagrante das câmeras, que captaram a sequência desde o momento em que o homem comia na calçada até a sua reação após escapar do perigo.