A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Carro invade calçada e passa de raspão quase atropelando homem; assista

Câmeras registraram o instante em que o veículo invadiu a calçada.

Por Beatriz Silveira

23/09/2025 às 19:01

Ver resumo

Notícias do Brasil – Momentos de tensão foram registrados por câmeras de segurança quando um homem, não identificado, quase foi atropelado enquanto se alimentava sentado em uma calçada. As imagens mostram o instante em que ele percebe um carro se aproximando e, de forma instintiva, se levanta rapidamente para tentar sair do trajeto do veículo.

PUBLICIDADE

Logo em seguida, o automóvel, em alta velocidade, sobe na calçada e passa pelo ponto onde o homem estava sentado instantes antes. O flagrante evidencia a proximidade do risco e a rapidez com que tudo aconteceu, deixando claro que a reação do homem foi decisiva para evitar que ele fosse atingido.

Leia também: Desmanche clandestino é descoberto em Manaus e dois homens são presos

PUBLICIDADE

Após o susto, o homem se ajoelha no local e faz uma oração em agradecimento por não ter sido atingido. O vídeo encerra com a cena de alívio e comoção, destacando a gravidade do quase acidente e a atitude de fé do envolvido.

Não há informações sobre onde o fato aconteceu, nem foram divulgados detalhes adicionais além do que é possível observar nas imagens. Também não há, até o momento, outros dados sobre o veículo ou sobre eventuais desdobramentos após o episódio. O registro permanece restrito ao flagrante das câmeras, que captaram a sequência desde o momento em que o homem comia na calçada até a sua reação após escapar do perigo.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Manaus

UPA José Rodrigues busca familiares de paciente conhecido como “Ceará” em Manaus

Homem foi socorrido em via pública, não porta documentos e não consegue responder com clareza.

há 2 minutos

Política

Plínio Valério denuncia possível privatização dos rios da Amazônia em discurso no Senado

Durante o discurso, o parlamentar lembrou que, ao contrário de outras regiões do Brasil, os rios são as principais vias de transporte no Amazonas.

há 14 minutos

Manaus

Secretaria de Educação convoca 91 candidatos aprovados no PSS para Manaus

Etapas ocorrem em formato virtual (24/09) e presencial (25/09).

há 44 minutos

Política

Plínio Valério alerta para risco de privatização do Rio Madeira e denuncia operações abusivas da PF

O senador anunciou que irá acompanhar uma diligência da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado em Humaitá e Manicoré.

há 48 minutos

Brasil

Justiça nega habeas corpus e mantém prisão de Hytalo Santos e “Euro”

O julgamento foi unânime.

há 1 hora