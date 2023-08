Carro pega fogo após colidir com ônibus que transportava crianças em Porto Alegre

Um carro pegou fogo, no fim da manhã desta terça-feira (22), após colidir com um ônibus que transportava crianças na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. O motorista do veículo foi retirado, em meio às chamas, por populares que passavam pelo local no momento do acidente.

De acordo com informações do comandante da 2ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar, capitão Charles Edmar Reis dos Santos, o transporte coletivo perdeu o controle, colidiu com o veículo e, depois, bateu em uma árvore. O ônibus estaria levando alunos de uma escola de dança da Zona Norte a Novo Hamburgo, onde fariam uma apresentação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as crianças foram levadas para o hospital com ferimentos leves e o motorista do ônibus foi retirado pelos agentes após ter ficado preso às ferragens. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas.

Os dois condutores foram encaminhados para atendimento médico e, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

Redação AM POST