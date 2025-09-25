A notícia que atravessa o Brasil!

Carros de luxo do “Careca do INSS” seguem desaparecidos mesmo após operações da PF

A lista dos veículos ainda não apreendidos foi cruzada a partir dos dados disponíveis sobre as apreensões já efetuadas pela PF.

Por Jonas Souza

25/09/2025 às 20:20

Notícias do Brasil  – Pelo menos 11 veículos de luxo pertencentes ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, ainda não foram localizados pela Polícia Federal (PF), apesar das operações já realizadas no âmbito das investigações sobre ocultação de patrimônio.

Entre os automóveis que seguem “sumidos” estão um Opala Diplomata 1989, uma Porsche 911 Carrera GTS avaliada em R$ 986 mil, além de um Audi R8 Sport, cujo valor de mercado ultrapassa R$ 780 mil.

Leia mais: Deputados do Amazonas que apoiaram PEC da Blindagem se mantêm em silêncio após rejeição no Senado

Segundo registros da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), os veículos estão em nome do lobista ou de empresas ligadas a ele, como a Prospect Consultoria SA, a Brasília Consultoria SA e a DRPL Comercialização e Locação de Veículos SA.

Até o momento, a PF já conseguiu apreender 14 veículos vinculados a Antunes, conforme documentos repassados à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Entre os bens apreendidos estão carros de alto padrão e motocicletas esportivas, como um Porsche Taycan Turbo S Elétrico, um BMW M3 Competition, além de motos de grande porte, como uma Suzuki Hayabusa GSX 1300.

A lista dos veículos ainda não apreendidos foi cruzada a partir dos dados disponíveis sobre as apreensões já efetuadas pela PF. O “Careca do INSS” foi preso no início deste mês após os investigadores identificarem risco de fuga e fortes indícios de tentativa de esconder patrimônio.

Nesta quinta-feira (25), Antunes será ouvido pela CPMI do INSS, que apura o esquema de fraudes envolvendo benefícios previdenciários e contratos milionários.

