Cartão de crédito de Moraes é bloqueado por sanção da Lei Magnitsky

Ministro do STF teria tido cartão com bandeira americana bloqueado; alternativa nacional foi oferecida.

Por Fernanda Pereira

21/08/2025 às 11:14

Foto: STF

Notícias do Brasil – O cartão de crédito do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), teria sido bloqueado pelo Banco do Brasil em cumprimento à Lei Magnitsky, aplicada pelo governo dos Estados Unidos em razão de suposta violação de direitos humanos.

Segundo apuração do jornal Valor Econômico, publicada nesta quinta-feira (21), a bandeira do cartão bloqueado seria americana. Ao ministro, foi oferecida como alternativa um cartão operado pela brasileira Elo, controlada pelo Banco do Brasil, Bradesco e Caixa, que não possui operações nos Estados Unidos.

Procurados, o Banco do Brasil e o STF ainda não comentaram a situação.

