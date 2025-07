Casa de advogado de Lula é alvo de assalto por quadrilha do controle clonado

Notícias do Brasil – A residência do advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi invadida por criminosos na tarde da última sexta-feira (25), no bairro Alto de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. Segundo informações da polícia, o crime foi praticado por quatro homens encapuzados e munidos de luvas, que conseguiram acessar o local utilizando um controle remoto clonado do portão eletrônico.

No momento do assalto, estavam na casa a proprietária — esposa do advogado — e uma funcionária. Ambas foram rendidas, amarradas pelos pés e mãos, e ameaçadas por um dos suspeitos que portava uma arma de fogo. Os criminosos exigiram a entrega de joias, dinheiro e outros bens de valor.

PUBLICIDADE

Leia mais: Tarcísio, Ratinho Jr e Caiado acusam governo Lula de desinteresse em negociar com EUA

A ação durou cerca de sete minutos. Uma das vítimas conseguiu alertar uma pessoa fora da casa, que acionou a polícia. Apesar da rápida resposta, os assaltantes conseguiram fugir e, até o momento, não foram localizados.

A polícia acredita que os autores do crime fazem parte da chamada “Gangue do Controle Clonado”, grupo especializado em furtos e assaltos a residências com uso de dispositivos eletrônicos adulterados para abrir portões automáticos.

PUBLICIDADE

O caso foi registrado e está sendo investigado pelo 4º Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). A Polícia Civil trabalha com imagens de câmeras de segurança da região e depoimentos para tentar identificar os autores.