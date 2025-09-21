A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Casa é arrancada por vento e cai sobre carro durante temporal em Santa Catarina

A residência deslocada ficou com um dos lados sustentado apenas pelo veículo atingido.

Por Jonas Souza

21/09/2025 às 18:16

Notícias do Brasil  – Um temporal com ventos fortes e granizo atingiu cidades de Santa Catarina na noite de sábado (20) e causou diversos estragos. Em Barra Bonita, no Oeste do estado, uma casa de madeira foi arrancada pela força do vento e caiu sobre um carro. Segundo a Defesa Civil municipal, os moradores não estavam no imóvel no momento e ninguém ficou ferido.

Leia mais: Família Tiradentes confirma acidente fluvial no Rio Negro e fraturas em Robson Tiradentes

Com apenas 1,6 mil habitantes, Barra Bonita é a cidade menos populosa de Santa Catarina. De acordo com o órgão, cerca de 40 casas foram afetadas por destelhamentos, quedas de árvores e postes de energia. Estima-se que as rajadas de vento tenham ultrapassado 80 km/h, mas um laudo oficial ainda será divulgado.

A residência deslocada ficou com um dos lados sustentado apenas pelo veículo atingido, que permanece embaixo da estrutura neste domingo (21). A retirada será feita assim que as condições do tempo permitirem, afirmou Eduardo Frederichs, coordenador da Defesa Civil local. O município avalia decretar situação de emergência.

Estragos em outras cidades

Em São Miguel do Oeste, comunidade vizinha, duas localidades registraram quedas de árvores, destelhamentos e granizo. Já no Norte do estado, cidades como Mafra, Porto União e Canoinhas também foram afetadas por destelhamentos e quedas de árvores.

Na rodovia que liga Porto União a Canoinhas, árvores caíram sobre a pista, e a prefeita Juliana Maciel (PL) pediu cautela aos motoristas em vídeo publicado nas redes sociais.

Em Joinville, município mais populoso de Santa Catarina, a Defesa Civil emitiu um alerta neste domingo (21) devido ao risco de novas chuvas intensas.

Alertas meteorológicos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para chuvas intensas até segunda-feira (22) em todo o estado. A previsão é de até 100 mm de chuva por dia, com ventos que podem variar de 60 km/h a 100 km/h, além de risco de granizo, alagamentos, quedas de árvores e cortes de energia.

  • Alerta laranja: perigo para chuvas intensas, com risco de descargas elétricas, alagamentos, queda de árvores e cortes de energia.

  • Alerta amarelo: perigo potencial, indicando chance de chuvas fortes, mas em menor intensidade.

