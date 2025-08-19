A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Casal detido com 188 kg de drogas é liberado pela Justiça em 24 horas

Juiz homologou flagrante, mas determinou investigação sobre suposta agressão de policiais.

Por Beatriz Silveira

19/08/2025 às 18:18

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um casal detido com 176 kg de cocaína e 12,7 kg de crack em Balneário Camboriú (SC) foi liberado pela Justiça cerca de 24 horas após o flagrante. A carga, avaliada em até R$ 25 milhões, foi apreendida pela Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), após denúncia anônima e monitoramento da movimentação suspeita.

PUBLICIDADE

O flagrante aconteceu quando os policiais interceptaram o casal transportando a droga, que estava armazenada em veículos utilizados para o transporte ilegal. Durante a operação, foram realizados procedimentos de segurança e preservação da carga, garantindo o encaminhamento correto das substâncias para perícia.

Leia também: Desembargador Domingos Chalub se aposenta no Tribunal de Justiça do Amazonas

PUBLICIDADE

Na audiência de custódia, o homem afirmou ter sido agredido por policiais no momento da prisão. O juiz responsável homologou o flagrante, mas determinou abertura de investigação sobre a conduta dos agentes e liberou o suspeito mediante medidas cautelares. A esposa, que também havia sido detida durante a ação, foi solta ainda no mesmo dia, após o marido assumir toda a responsabilidade pelo transporte das drogas.

O caso gerou repercussão devido à quantidade de entorpecentes apreendidos e ao curto período de detenção do casal. Especialistas em segurança pública destacam que episódios como esse evidenciam a complexidade dos processos judiciais envolvendo tráfico de drogas, investigações policiais e a necessidade de comprovação de responsabilidades individuais.

As autoridades continuam acompanhando o caso, enquanto a investigação sobre a atuação dos policiais segue em andamento, visando apurar possíveis abusos e garantir a transparência das ações da corporação.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Crimes de facções criminosas passarão a ser equiparados a terrorismo, propõe Alexandre Ramagem

O deputado Alexandre Ramagem destacou que a medida busca reduzir a impunidade e o impacto do crime organizado.

há 30 minutos

Caiu na rede é post!

Pastor volta a ser filmado só que agora de calcinha vermelha e peruca loira; assista

Esse já é terceiro vídeo no qual o pastor Eduardo Costa aparece de calcinha e peruca em ruas de Goiânia.

há 39 minutos

Polícia

Polícia apreende drogas, dinheiro e balança de precisão em operação no Jorge Teixeira em Manaus

Prisões em flagrante reforçam a ação da polícia contra o tráfico de drogas na zona leste da capital.

há 1 hora

Amazonas

Pré-candidata ao governo, Maria do Carmo critica visita de Janja a Manaus e diz que pautas do Amazonas são ignoradas

Maria do Carmo questionou se a primeira-dama chegou a andar pela BR-319.

há 1 hora

Polícia

Saiba quem é o policial preso por atirar no cantor de forró Dubarranco em Manaus

As motivações do crime ainda são desconhecidas.

há 1 hora