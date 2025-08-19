Casal detido com 188 kg de drogas é liberado pela Justiça em 24 horas

Notícias do Brasil – Um casal detido com 176 kg de cocaína e 12,7 kg de crack em Balneário Camboriú (SC) foi liberado pela Justiça cerca de 24 horas após o flagrante. A carga, avaliada em até R$ 25 milhões, foi apreendida pela Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), após denúncia anônima e monitoramento da movimentação suspeita.

O flagrante aconteceu quando os policiais interceptaram o casal transportando a droga, que estava armazenada em veículos utilizados para o transporte ilegal. Durante a operação, foram realizados procedimentos de segurança e preservação da carga, garantindo o encaminhamento correto das substâncias para perícia.

Na audiência de custódia, o homem afirmou ter sido agredido por policiais no momento da prisão. O juiz responsável homologou o flagrante, mas determinou abertura de investigação sobre a conduta dos agentes e liberou o suspeito mediante medidas cautelares. A esposa, que também havia sido detida durante a ação, foi solta ainda no mesmo dia, após o marido assumir toda a responsabilidade pelo transporte das drogas.

O caso gerou repercussão devido à quantidade de entorpecentes apreendidos e ao curto período de detenção do casal. Especialistas em segurança pública destacam que episódios como esse evidenciam a complexidade dos processos judiciais envolvendo tráfico de drogas, investigações policiais e a necessidade de comprovação de responsabilidades individuais.

As autoridades continuam acompanhando o caso, enquanto a investigação sobre a atuação dos policiais segue em andamento, visando apurar possíveis abusos e garantir a transparência das ações da corporação.