Casal e bebê morrem após carro bater de frente com carreta na BR-251

Uma família foi devastada por uma tragédia na BR-251, próximo a Curral de Dentro, quando um casal e seu bebê de um ano e oito meses perderam a vida em um grave acidente. O motorista, de 35 anos, e a companheira, de 32, ficaram presos às ferragens, enquanto a criança foi projetada para fora do veículo. A única sobrevivente foi uma menina de 7 anos, que também é filha do casal.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhoneiro percebeu que o veículo da família estava na contramão e conseguiu desviar. No entanto, o automóvel rodou na pista e colidiu frontalmente com uma carreta.

A PRF relata que a criança foi lançada para fora do veículo no momento do impacto. A menina de 7 anos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital de Salinas. A assessoria do órgão informou que a criança estava consciente, mas queixava-se de dores na região pélvica.

Infelizmente, os corpos do casal e do bebê não resistiram às gravidades do acidente e foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Taiobeiras.

