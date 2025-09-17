A notícia que atravessa o Brasil!

Casal é encontrado morto em banheira de quarto de motel

O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita.

Por Beatriz Silveira

17/09/2025 às 20:02

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Um casal foi encontrado morto dentro da banheira de uma suíte de motel em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, na noite de sábado (13/9). As vítimas foram identificadas como o policial militar Eduardo Silvestre, de 47 anos, e Luana Ferreira, de 33.

De acordo com o boletim de ocorrência, funcionários do estabelecimento acionaram a polícia após não conseguirem contato com os clientes, que haviam entrado no local por volta das 19h12 e não deixaram o quarto no período contratado. Uma recepcionista encontrou os dois corpos dentro da banheira.

Leia mais: Familiares buscam informações de três pessoas que desapareceram em Manaus

A arma de fogo e os pertences do PM estavam guardados no carro dele, estacionado na garagem privativa da suíte, sem indícios de uso. A polícia informou ainda que a água da banheira apresentava coloração avermelhada, semelhante à de sangue, mas os corpos não possuíam sinais aparentes de lesões.

No quarto, os investigadores recolheram uma pequena quantidade de pó branco que será submetida a exame pericial. O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita no 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes.

Eduardo Silvestre era solteiro e deixa um filho de 9 anos.

