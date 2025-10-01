Casal é flagrado em ato sexual dentro de universidade; assista

Notícias do Brasil – Na manhã desta terça-feira (30/09), um casal de estudantes foi flagrado mantendo relações sexuais dentro de uma universidade particular em Salvador. As imagens rapidamente circularam pelas redes sociais, mostrando os dois em cenas íntimas sem perceberem que estavam sendo filmados por colegas.

De acordo com estudantes, o episódio ocorreu em um prédio da área da saúde, o terceiro bloco da instituição. O casal não percebeu a movimentação ao redor, nem que a cena estava sendo registrada por celulares de outros alunos que passavam pelo local.

Após a repercussão, a UniFTC, onde a situação aconteceu, divulgou uma nota oficial repudiando o ocorrido. A instituição afirmou que já iniciou a apuração do caso e que conta com o suporte dos setores competentes para definir quais medidas disciplinares serão adotadas.

“A UniFTC repudia veementemente qualquer conduta que comprometa a ética e o ambiente educacional. Os fatos estão sendo apurados com rigor, com apoio das áreas competentes, e medidas cabíveis serão tomadas. Reafirmamos nosso compromisso com a ética, o respeito e a preservação da comunidade acadêmica”, declarou a nota.

O caso gerou ampla repercussão entre alunos e nas redes sociais, onde as imagens circularam rapidamente, levantando debates sobre privacidade, ética e comportamento dentro do ambiente universitário.