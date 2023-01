Casal é flagrado fazendo sexo no meio da rua em plena luz do dia; Confira

Um casal, não identificado, foi flagrado fazendo s3xo em público, sem preocupação, na frente de populares e turistas em uma rua na Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis (RJ), em uma região cercada por bares e restaurantes. O vídeo está viralizando nas redes sociais nesta sexta-feira (20).

De acordo com internautas, as imagens seriam do último final de semana.

Continua depois da Publicidade

O vídeo foi gravado por pessoas que estavam no local, que apesar de estarem incomodadas com a cena, preferiram não ‘atrapalhar’.

No artigo 233 do Código Penal Brasileiro, diz que praticar ato obsceno – o que inclui sexo – em lugares públicos é crime, com pena prevista de três meses a um ano de detenção, ou multa.

Veja:

Continua depois da Publicidade

https://www.instagram.com/reel/CnpdfVQMxMj/?utm_source=ig_web_copy_link