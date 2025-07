Casal é flagrado gravando vídeo de ‘amor intenso’ em janela de apartamento; assista

Notícias do Brasil – Vídeos que circulam nas redes sociais neste domingo (27) mostram um casal sendo flagrado fazendo sexo na janela de um apartamento em Copacabana, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. As imagens foram captadas na noite da última quarta-feira e divulgadas por uma terceira mulher que filmava a cena de dentro do imóvel, possivelmente para plataformas de conteúdo adulto.

Apesar do local movimentado, com passagem constante de pedestres, incluindo crianças e idosos, o trio aparentemente não demonstrou preocupação com a exposição pública do ato. A situação gerou revolta entre moradores da região e internautas, que criticaram a falta de respeito com a comunidade.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade dos envolvidos nem registro de alguma ação por parte das autoridades locais. A viralização do material reacendeu debates sobre limites da exposição pública e o uso de espaços privados para atos íntimos que podem ser vistos por terceiros.

Especialistas em direito ressaltam que, apesar de ocorrer em propriedade privada, a exposição em locais visíveis ao público pode gerar transtornos e questionamentos legais, especialmente quando envolve a presença de crianças nas proximidades.

Do ponto de vista legal, a exposição pública de atos sexuais pode ser enquadrada como crime de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal brasileiro, que pune quem pratica ato obsceno em lugar público ou exposto ao público, com detenção de três meses a um ano ou multa.

Mesmo ocorrendo em propriedade privada, quando o ato é visível para pessoas em via pública, pode configurar essa infração, principalmente se houver exposição a crianças ou adolescentes, o que agrava a situação. As autoridades podem agir mediante denúncia para coibir esse tipo de comportamento e preservar a ordem pública e os direitos dos transeuntes.