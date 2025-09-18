A notícia que atravessa o Brasil!

Casal é flagrado tendo relações íntimas em plena luz do dia na praia; assista

Imagens circularam amplamente nas redes sociais, porém BEPTur e PM informaram não ter recebido registros formais sobre o episódio.

Por Beatriz Silveira

18/09/2025 às 19:27

Notícias do Brasil – Um casal foi flagrado em momentos íntimos na última segunda-feira (15), na Praia da Penha, em João Pessoa (PB). As imagens, que rapidamente viralizaram nas redes sociais, mostram os dois mantendo ato sexual em um trecho deserto da faixa de areia, distante da movimentação de banhistas. A cena ganhou ampla repercussão em perfis locais e grupos de mensagens, alimentando comentários e compartilhamentos ao longo do dia.

Apesar da circulação dos vídeos, não houve registro oficial sobre a ocorrência. Em nota, o Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (BEPTur) e a Polícia Militar (PM) informaram que não receberam comunicações formais relativas ao episódio na Praia da Penha. Até o momento, portanto, não há boletim de ocorrência ou procedimento instaurado com base no caso divulgado na internet.

A situação levantou debates entre moradores e frequentadores do litoral da capital paraibana, sobretudo quanto ao comportamento em espaços públicos e ao impacto da exposição nas redes sociais. No entanto, como reforçaram as forças de segurança, qualquer providência depende de formalização por parte de testemunhas ou envolvidos, o que não ocorreu até a publicação desta matéria.

A Praia da Penha, um dos destinos mais conhecidos de João Pessoa, voltou a ser mencionada nas plataformas digitais em razão do vídeo, que segue repercutindo. Sem registros formais junto às autoridades, o episódio permanece apenas no campo da viralização online, sem desdobramentos oficiais.

