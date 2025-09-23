Casal é investigado por oferecer bebida alcoólica e fazer sexo na frente de criança

Um casal está sob investigação após ser flagrado praticando atos sexuais na frente de uma criança e tentando forçá-la a beber álcool. O incidente ocorreu em Sobral, Ceará, no último sábado (20).

Imagens mostram um homem e uma mulher dentro de uma piscina enquanto uma criança, entre 2 e 3 anos, nada nas proximidades.

Em outra cena, o homem, completamente nu, tenta colocar uma garrafa de cerveja na boca da criança, que se recusa. Ele insiste, derramando a bebida em sua mão e tentando novamente.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está apurando as circunstâncias do caso, que envolve crimes de satisfação da lascívia em presença de menor e a oferta de bebidas alcoólicas.

As autoridades já possuem as gravações e identificaram os envolvidos, que serão notificados. A investigação está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral.

O prefeito Oscar Rodrigues (União) expressou seu repúdio pelo ato em suas redes sociais e exigiu punições imediatas. Ele determinou ao Conselho Tutelar que acione o Ministério Público e a Polícia para garantir a segurança da criança. O gestor ressaltou que as cenas que se tornaram virais são inaceitáveis e uma afronta aos valores familiares e sociais.

As investigações continuam, refletindo a necessidade urgente de proteção infantil e responsabilização para atos de abuso.