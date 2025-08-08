A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Casal encontrado morto e sem roupas foi namorar em carro e veículo caiu de ribanceira

Veículo despencou de um paredão de 400 metros.

08/08/2025 às 03:00

Notícias do Brasil – A Polícia Civil de Espírito Santo investiga a morte de um casal após o carro onde o homem e a mulher estavam cair em um paredão de 400 metros, na cidade Venda Nova do Imigrante – a cerca de 105 quilômetros da capital Vitória. O caso aconteceu entre a noite do último domingo, 3, e a madrugada de segunda-feira, 4.

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Alberto Roque Peres, a principal hipótese é a de que o casal tenha estacionado o veículo próximo da ribanceira para namorar. Mas, o carro teria se movimentado e caído da ribanceira.

“Todos os indícios levam a crer que tenha sido isso, mas não descartamos outras hipóteses”, diz Peres. As vítimas foram identificadas como sendo Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, e Adriana Machado Ribeiro, de 42. O homem era de Minas Gerais e a mulher trabalhava em uma padaria de Venda Nova do Imigrante.

PUBLICIDADE

À reportagem, o delegado explicou que o casal tinha ido a uma festa na noite de domingo, 3, em Castelo, município vizinho. Na volta, teria parado no local para namorar e estacionado o carro em um lugar escuro, isolado, sem sinalização ou barreiras próximas do desfiladeiro.

A região onde Marcone e Adriana pararam o carro é conhecida por ser um ponto para salto de asa delta e um mirante onde as pessoas frequentam para tirar fotos. O local até possui estacionamento e maior proteção, mas o casal teria parado o veículo em uma área mais afastada do ponto onde é mais bem estruturado.

PUBLICIDADE

O carro foi localizado na segunda-feira, 4, em um sítio particular no bairro Tapera. Os corpos, que acabaram sendo lançados para fora do veículo, foram encontrados por um funcionário da propriedade. A Polícia Militar foi acionada na sequência.

“Eles estavam parcialmente sem roupas e, por estarem sem cinto, acabaram sendo arremessados para fora do carro. São alguns dos indícios de que eles estavam mesmo namorando”, disse o delegado

PUBLICIDADE

Peres afirma também que o freio de mão do carro estava puxado e que as investigações apuram se Marcone ingeriu bebida alcoólica antes do acidente. “Isso (o álcool) pode ter sido um agravante para ele não conseguir ver que tinha parado o carro perto do paredão”, disse. “Mas isso só teremos certeza quando o laudo for concluído”

A Polícia Civil (PCES) informou que os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

“As circunstâncias do fato são apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outra (Dipo) de Venda Nova do Imigrante”, acrescentou a polícia, em nota.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Policial militar é baleado no pescoço durante abordagem e tem arma roubada; veja vídeo

Imagens mostram confronto com suspeito, que fugiu levando a arma do policial.

há 33 minutos

Brasil

PGR contesta ampliação do foro privilegiado no STF e alerta para risco de retrocesso nas investigações

Paulo Gonet recorre ao Supremo e pede que decisão sobre manutenção do foro após fim de mandato não seja aplicada de forma automática e irrestrita.

há 1 hora

Brasil

Gilmar Mendes faz piada sobre revogação de visto de ministros do STF pelo governo Trump

O governo norte-americano considerou a atuação do Supremo como parte de um conjunto de ações que ferem valores democráticos.

há 2 horas

Brasil

Lula diz não ver razões para ligar para Trump para negociar tarifaço

Donald Trump afirmou que Lula poderia ligar para ele “a qualquer momento”

há 3 horas

Amazonas

Bombeiros encerram combate a incêndio de grandes proporções em galpões do Distrito Industrial de Manaus

Mais de 200 bombeiros atuaram por 40 horas para controlar o fogo que atingiu 22 mil m² de galpões com material altamente inflamável.

há 4 horas