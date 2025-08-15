Caseiro de fazenda atua como assessor no gabinete de Hugo Motta

Notícias do Brasil – O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), mantém em seu gabinete um assessor parlamentar que, segundo moradores e ex-trabalhadores, atua como caseiro de sua fazenda no município de Serraria, interior da Paraíba.

O servidor em questão é Ary Gustavo Soares, registrado como secretário parlamentar desde 2019. O cargo exige dedicação exclusiva de 40 horas semanais, mas, de acordo com testemunhos, Ary desempenha funções típicas de caseiro na propriedade rural do deputado. Seu salário e benefícios somam R$ 7.200 mensais, pagos pela Câmara dos Deputados.

A fazenda foi adquirida por Motta em março de 2023 por R$ 2,7 milhões e está registrada em nome da empresa Medeiros & Medeiros Ltda., pertencente à esposa e filhos do parlamentar. No local funciona a Agropecuária Tapuio, ligada ao deputado.

Atuação na fazenda e processo trabalhista

Segundo vizinhos, técnicos agrícolas e ex-funcionários, Ary é responsável por autorizar entradas, supervisionar serviços e repassar ordens aos trabalhadores. O ex-tratorista Antonio da Costa afirmou que recebia instruções diretamente dele e que Ary dormia na sede da fazenda durante a semana, retornando a Patos apenas nos finais de semana.

Costa entrou com ação trabalhista após ser demitido sem registro formal. No processo, Ary representou a fazenda e o caso resultou em indenização de R$ 18 mil ao ex-funcionário.

Além das funções na propriedade, políticos locais relataram que Ary também atua como motorista de Hugo Motta em Patos.

Questionamentos sobre acúmulo de cargos

As normas da Câmara determinam que secretários parlamentares devem se dedicar exclusivamente às atividades do mandato, o que levanta suspeitas sobre incompatibilidade de funções. O episódio amplia as críticas quanto ao uso da verba de gabinete, que pode chegar a R$ 133 mil mensais por deputado.

A assessoria de Motta foi procurada pela reportagem desde o dia 13 de agosto, mas não respondeu. Ary também se recusou a comentar, afirmando que qualquer questão deveria ser tratada diretamente com o deputado.

Nepotismo político

Outros familiares de Ary também ocupam cargos públicos ligados ao grupo político de Motta. Sua esposa, Isabella Perônico, trabalha no gabinete da ex-deputada Francisca Motta, avó do atual presidente da Câmara, recebendo R$ 14,3 mil por mês. Já o irmão de Ary, André Guedes, é superintendente da PatosPrev, com salário de R$ 13 mil, nomeado pelo prefeito de Patos, Nabor Wanderley, pai de Hugo Motta.

Casos anteriores

Esta não é a primeira denúncia contra o gabinete de Hugo Motta. Em julho, reportagem da Folha de S.Paulo revelou que três funcionárias registradas como assessoras não exerciam atividades parlamentares. Duas foram exoneradas após a publicação, mas uma delas permanece no cargo.

A situação reforça questionamentos sobre práticas de nepotismo e uso irregular de cargos públicos no entorno do presidente da Câmara.