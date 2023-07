Caso Pedro: delegado dá detalhes após agressão de preparador do Flamengo ao atacante

Após a vitória do Flamengo, de virada, sobre o Atlético-MG, na noite do último sábado, o atacante Pedro foi agredido por Pablo Fernandez, preparador físico do Rubro-Negro, integrante da comissão técnica de Jorge Sampaoli.

O caso parou na delegacia, com boletim de ocorrência feito pelo atleta, que também passa por exame de corpo de delito. Após os depoimentos, o delegado Marcos Pimenta conversou com os jornalistas presentes no local.

Responsável pelo plantão da Polícia Civil de Belo Horizonte na madrugada deste domingo, Marcos Pimenta relatou o caso e deu detalhes sobre o que foi ouvido tanto no depoimento de Pedro, no depoimento do preparador físico, e também das testemunhas que foram com os dois até o centro policial iniciar os procedimentos.

“Após o jogo entre Atlético-MG e Flamengo, o atleta Pedro sofreu um golpe na face após uma discussão com o preparador físico. O preparador o questionou o motivo pelo qual não teria aquecido. Pedro não gostou e disse que apenas não queria ter feito o aquecimento quando o preparador deu tapinhas na cara dele, o Pedro tirou os tapinhas, o preparador deu um passo para trás e deu um soco na cara dele”, relatou o delegado, antes de completar:

“Aparentemente o atacante Pedro teve um corte na boca. Todos afirmaram que Pedro foi agredido com um soco na boca logo após uma pequena discussão motivada pelo não aquecimento no segundo tempo do jogo. Estamos atento ao caso”.

Antes do depoimento na delegacia, o atacante reclamou em nota nas redes sociais que tem recebido poucos minutos com o técnico Jorge Sampaoli.

Porém, Pedro disse que mais grave do que acontece dentro das quatro linhas, foi a agressão sofrida pelo preparador Pablo Fernandez.

O jogador afirmou que tem sofrido “covardia psicológica” nas últimas semanas, mas que nada se compara com a agressão sofrida neste episódio.

Fonte: Terra