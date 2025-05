Castigo cruel: jovem tem cabeça e sobrancelhas raspadas após suposta traição; veja vídeo

Notícias do Brasil – Uma jovem identificada apenas como Lívia foi vítima de uma humilhação pública na comunidade do bairro Novaes, em João Pessoa, na Paraíba. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a jovem sendo submetida a um verdadeiro “castigo”: ela teve a cabeça e as sobrancelhas raspadas à força enquanto era filmada por celulares. O episódio teria ocorrido no último dia 28 de abril e foi supervisionado, segundo relatos, por integrantes do tráfico local.

De acordo com informações compartilhadas em grupos de WhatsApp da região, o motivo da violência teria sido ciúmes. Lívia teria ido a uma festa e, supostamente, beijado outra pessoa, o que teria irritado o namorado, apontado por moradores como membro de uma facção criminosa que atua na comunidade. Como forma de “punição”, ele teria autorizado ou ordenado a ação humilhante, que ocorreu em local público e com o apoio de outros membros do grupo.

As gravações mostram a jovem claramente constrangida enquanto é cercada e agredida verbalmente por outras pessoas. Os vídeos ainda foram editados com legendas ofensivas, reforçando o teor misógino do ato. Em uma das gravações, uma frase debochada aparece sobre a imagem da jovem: “Quer casar, mas não quer deixar de ser puta.” O conteúdo viralizou rapidamente e gerou revolta nas redes sociais.

Diversos usuários denunciaram o episódio como uma forma de “justiça paralela” imposta pelo crime organizado e criticaram a banalização da violência contra mulheres nas periferias dominadas por facções. Organizações de defesa dos direitos humanos também se manifestaram, cobrando providências das autoridades locais e apoio à vítima.

Apesar da comoção pública, a Polícia Civil da Paraíba informou que, até o momento, Lívia não registrou boletim de ocorrência. Sem a denúncia formal, as investigações não avançaram. A polícia, no entanto, afirmou que está ciente do caso e que trabalha para identificar os envolvidos por meio das imagens que circulam na internet.