CBF responde após pedido de afastamento de Ednaldo Rodrigues chegar ao STF

Notícias do Brasil – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou nesta terça-feira (6), após a deputada federal Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo afastamento imediato de Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente da entidade.

Segundo a parlamentar, o acordo judicial que garantiu a permanência de Ednaldo na presidência da CBF é inválido, pois teria sido firmado com base em uma assinatura fraudulenta. A acusação envolve o nome do ex-presidente da confederação, Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, que supostamente teve sua assinatura falsificada no documento que respaldou o termo de entendimento homologado pelo STF em fevereiro de 2024.

Em resposta, a CBF divulgou nota reafirmando seu compromisso com a legalidade, a transparência e a atuação ética de seus dirigentes. A entidade destacou que ainda não teve acesso ao laudo pericial que embasa a acusação de falsificação, mas reforçou sua confiança na Justiça brasileira e no devido processo legal.

A CBF também reiterou que o acordo foi realizado dentro dos trâmites legais e que está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos adicionais. A situação, que reacende discussões sobre a governança no futebol brasileiro, deverá seguir sob os holofotes nos próximos dias, à medida que o STF analisa o pedido de afastamento.

Confira nota na íntegra

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reitera seu compromisso com a transparência, a legalidade e a boa-fé em todas as suas ações e decisões institucionais.

Diante das recentes notícias veiculadas na imprensa sobre suposto vício de vontade em assinatura constante do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a legitimidade da eleição do presidente Ednaldo Rodrigues, a CBF esclarece que ainda não teve acesso formal ao referido laudo pericial, supostamente assinado por perito particular, que está sendo utilizado de forma midiática e precipitada, em verdadeira espetacularização que atende a interesses nada republicanos e aparentemente questionado por terceiros absolutamente estranhos ao processo.

A CBF enfatiza que todos os atos relacionados ao acordo mencionado foram conduzidos dentro da legalidade e com a participação de representantes devidamente legitimados. O processo foi legítimo e teve acordo homologado.

É absolutamente inverdade que esse processo tenha sido reaberto a pedido de uma parlamentar.