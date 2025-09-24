CCJ da Câmara realiza audiência com Carla Zambelli sobre cassação de mandato

Notícias do Brasil – A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara marcou para esta quarta-feira (24/9), às 10h, no plenário 1, a oitiva da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP). O depoimento integra o procedimento que analisa a possível perda do mandato da parlamentar em razão de condenações criminais.

Presente na Itália desde julho, Zambelli encontra-se presa enquanto o Judiciário local examina o pedido de extradição feito pelo Brasil. Ela e o hacker Walter Delgatti Neto foram condenados por crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

O Supremo Tribunal Federal (STF) impôs à deputada pena de 10 anos de prisão pelo envolvimento na invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A decisão também prevê a cassação do mandato, questão que agora cabe à Câmara deliberar.

Além dessa condenação, em agosto, já sob custódia no exterior, Zambelli recebeu nova sentença por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

Enquanto isso, em Brasília, a CCJ conduz processo de cassação. Em audiência recente, realizada por videoconferência, a deputada e Delgatti Neto trocaram acusações, evidenciando o clima de tensão em torno do caso.