CCJ da Câmara realiza audiência com Carla Zambelli sobre cassação de mandato

Presente na Itália desde julho, Zambelli encontra-se presa enquanto o Judiciário local examina o pedido de extradição feito pelo Brasil.

Por Fernanda Pereira

24/09/2025 às 13:42

CCJ da Câmara realiza audiência com Carla Zambelli sobre cassação de mandato

Foto: Vinícius Schmidt/Metrópoles

Notícias do Brasil – A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara marcou para esta quarta-feira (24/9), às 10h, no plenário 1, a oitiva da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP). O depoimento integra o procedimento que analisa a possível perda do mandato da parlamentar em razão de condenações criminais.

Presente na Itália desde julho, Zambelli encontra-se presa enquanto o Judiciário local examina o pedido de extradição feito pelo Brasil. Ela e o hacker Walter Delgatti Neto foram condenados por crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

O Supremo Tribunal Federal (STF) impôs à deputada pena de 10 anos de prisão pelo envolvimento na invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A decisão também prevê a cassação do mandato, questão que agora cabe à Câmara deliberar.

Leia mais em: CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem após pressão popular

Além dessa condenação, em agosto, já sob custódia no exterior, Zambelli recebeu nova sentença por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

Enquanto isso, em Brasília, a CCJ conduz processo de cassação. Em audiência recente, realizada por videoconferência, a deputada e Delgatti Neto trocaram acusações, evidenciando o clima de tensão em torno do caso.

