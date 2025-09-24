CCJ do Senado deve rejeitar a PEC da Blindagem, afirmam senadores

Notícias do Brasil – A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado vai analisar a PEC 3/2021, apelidada de “PEC da Blindagem”, que foi aprovada na Câmara e exige aval do Congresso para que parlamentares respondam a processos penais.

O relator do texto, Alessandro Vieira (MDB-SE), antecipou que apresentará parecer contrário à medida por falta de respaldo jurídico e político. O presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), também se posicionou contra, afirmando que a proposta é um desrespeito ao eleitor e ao povo.

A votação está marcada para quarta-feira às 9h com seis itens na pauta, e há expectativa de que a PEC seja rejeitada já nessa etapa.

