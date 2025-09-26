A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Celso Sabino anuncia saída do Ministério do Turismo após decisão do União Brasil

A decisão ocorre em meio à crise do União Brasil com o governo federal.

Por Jonas Souza

26/09/2025 às 14:03

Notícias do Brasil  – O ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), anunciou nesta sexta-feira (26/9) que deixará o cargo após o rompimento do União Brasil com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi comunicada durante reunião no Palácio do Planalto, quando o ministro entregou sua carta de demissão.

Apesar do anúncio, a saída de Sabino não será imediata. A pedido de Lula, ele deve permanecer no cargo por mais uma semana, a fim de acompanhar o presidente em agenda oficial em Belém (PA), no dia 2 de outubro, durante a entrega de obras relacionadas à COP30.

“Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo cumprindo a decisão do meu partido. O presidente me pediu que acompanhasse a agenda em Belém e assim nós vamos estar”, afirmou Sabino.

A decisão ocorre em meio à crise do União Brasil com o governo federal. O partido anunciou oficialmente sua saída da base aliada após denúncias envolvendo o presidente da legenda, Antonio Rueda, citado em reportagens que apontaram suposta ligação com aeronaves ligadas a uma empresa associada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Rueda nega as acusações.

Essa será a 13ª mudança ministerial desde o início do governo Lula. A última ocorreu com a saída da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, substituída por Márcia Lopes.

Entre os cotados para substituir Sabino no Turismo estão a secretária-executiva da pasta, Ana Carla Machado Lopes, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e a secretária nacional de Políticas de Turismo, Cristiane Leal Sampaio.

