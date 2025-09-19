A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Celso Sabino comunica saída do Turismo a Lula e deve pedir demissão nos próximos dias

Ministro avisou Lula no Alvorada e pretende cumprir agendas do Turismo antes de formalizar a saída.

Por Beatriz Silveira

19/09/2025 às 19:45

Notícias do Brasil – O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), informou nesta sexta-feira (19/9) ao presidente Lula da Silva (PT) que pedirá demissão nos próximos dias. O anúncio foi feito durante reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília. Deputado federal eleito pelo Pará, Sabino retornará à Câmara após quase dois anos no comando da pasta.

A saída ocorre após o União Brasil decidir acelerar o desembarque do governo. Na quinta-feira (18), a sigla aprovou resolução que determina a desocupação de cargos na gestão Lula em até 24 horas. Na conversa com o presidente, Sabino pontuou que pretende cumprir compromissos já marcados no Turismo antes de oficializar a saída. A carta de demissão deve ser entregue quando Lula retornar de Nova York, onde participa da Assembleia Geral da ONU entre 22 e 25 de setembro.

Nas últimas semanas, o ministro buscou articulação com dirigentes partidários e aliados para permanecer no cargo, ao menos até a COP30, prevista para novembro de 2025 em Belém (PA). A resolução do União Brasil prevê punições disciplinares — inclusive expulsão — a quem não cumprir a determinação. A medida foi tomada após reportagens apontarem suposta ligação do presidente nacional do partido, Antonio de Rueda, com o PCC; ele nega a informação. Em nota, a sigla acusou o governo federal de usar a estrutura estatal para desgastar sua imagem.

Apesar da decisão partidária, os ministros Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Frederico Siqueira (Comunicações) não serão atingidos: embora ocupem pastas atribuídas ao União Brasil, não são filiados e estão nos cargos por indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

