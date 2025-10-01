Cenas de terror: Facção decapita homem em via pública e deixa moradores em pânico; Assista

Notícias do Brasil – A cena aterrorizante de um homem sendo brutalmente decapitado em via pública na noite de segunda-feira (29) repercutiu nas redes sociais e gerou pânico entre os moradores de Eunápolis, na Bahia.
Identificada apenas como Márcio, a vítima foi capturada por membros de uma facção criminosa, que a executou com extrema violência.
Imagens perturbadoras mostram o homem sendo morto a tiros antes de ser decapitado. Em um ato de desumanidade, a cabeça de Márcio foi chutada pelos suspeitos e seu corpo deixado no meio da rua, criando um clima de medo na comunidade. Os membros da facção dizem o seguinte enquanto cortam a cabeça de Márcio: “Acabou, satanás, aqui é CV, p***”.
A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência, e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso, e as buscas para localizar os responsáveis continuam.
Informações preliminares indicam que Márcio possuía antecedentes criminais relacionados a tráfico de drogas e roubo qualificado, o que levanta questões sobre as motivações por trás desse ato brutal.