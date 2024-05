Censura: Pesquisa aponta que 61% dos brasileiros tem medo de repressão por expressar suas opiniões

Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça-feira, 7, revelou que a maioria dos brasileiros teme represálias por expressar suas opiniões. O levantamento, realizado entre os dias 27 de abril e 1º de maio, mostrou que 61% dos entrevistados acreditam que podem ser punidos por falar ou escrever o que pensam. Apenas 32,4% disseram que se sentem livres para expressar suas opiniões no Brasil, enquanto 6,6% preferiram não opinar ou não souberam responder.

O estudo, que ouviu 2.020 eleitores em 160 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal, destacou segmentos específicos da população que demonstram maior preocupação com a repressão. Os brasileiros de 35 a 44 anos apresentaram a maior taxa de receio, com 65,1% afirmando temer punições por suas opiniões. Os evangélicos (64,5%) e os moradores do Sudeste (65,2%) também se mostraram mais cautelosos.

PUBLICIDADE

Por outro lado, os dados indicaram que há segmentos da população que sentem maior liberdade para falar ou escrever o que pensam. Os jovens entre 16 e 24 anos mostraram-se mais otimistas, com 43,8% acreditando que podem se expressar sem medo de punições. Brasileiros que não se identificam como católicos ou evangélicos (38,6%) e moradores do Nordeste (37,2%) também demonstraram menos preocupação com a repressão.

O período da pesquisa coincidiu com uma polêmica envolvendo o bilionário sul-africano Elon Musk, dono do X (anteriormente conhecido como Twitter), que, no início de abril, acusou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de impor censura nas redes sociais. A crítica foi especialmente dirigida ao suposto cerceamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A crescente preocupação com a liberdade de expressão no Brasil ocorre em meio a discussões acaloradas sobre o papel do judiciário, a liberdade de imprensa e o limite do discurso de ódio nas redes sociais. A pesquisa do Paraná Pesquisas oferece uma visão clara das percepções dos brasileiros sobre o atual cenário, sugerindo que o debate em torno da liberdade de expressão no país está longe de ser resolvido.

PUBLICIDADE

Leia pesquisa completa:Liberdade-de-Expressao-Nacional_Maio24