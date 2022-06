Cerca de 40% das brasileiras ainda não têm voto fixo, diz pesquisa

O total de 40% de brasileiras ainda não tem voto fixo em um candidato à presidência da República em 2022, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest. O grupo, que alega que “pode mudar de presidenciável caso algo aconteça”, pode definir as eleições presidenciais no Brasil, ainda conforme o levantamento.

Os dados, divulgados na sexta-feira (17), detalham que 50% das mulheres pretendem votar no ex-presidente Lula, enquanto 22% têm intenção de voto no presidente Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição.

A respeito das preocupações das eleitoras, a pesquisa destaca como resultado a economia (43%), a saúde/pandemia (17%), as questões sociais (13%), a corrupção (9%) e a violência (8%).

Para 8% delas, outros fatores não listados são preocupantes e 2% não souberam responder ou não responderam.

Ainda segundo o levantamento, 51% das mulheres consideram a gestão Bolsonaro negativa e 65% acham que o presidente errou mais do que acertou durante a pandemia do novo coronavírus.

Para 51% das entrevistadas, as chances de voto em um candidato que viesse a defender publicamente o direito ao aborto cairiam.

Em abril, o pré-candidato do PT, Lula, defendeu o procedimento, afirmando que “[o aborto] deveria ser transformado em uma questão de saúde pública” e que todo mundo deveria ter direito e não vergonha.

A pesquisa quantitativa da Genial/Quaest foi realizada de 2 a 5 de junho com 2.000 mulheres. Dados como idade, escolaridade, renda familiar, religião e se as eleitoras recebem o benefício do Auxílio Brasil foram levados em consideração.

A margem de erro estima de dois pontos percentuais para mais ou para menos, conforme a Genial/Quaest.

O levantamento foi registrado junto ao TSE sob o número BR-03552/2922.

Fonte: CNN