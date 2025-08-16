A notícia que atravessa o Brasil!

Chefe de gabinete de Hugo Motta teve aval para movimentar mais de R$ 4 milhões

Investigação aponta que Ivanadja Velloso seria é em suposto esquema de rachadinha ligado ao deputado.

Por Fernanda Pereira

16/08/2025 às 06:28 - Atualizado em 16/08/2025 às 06:49

Hugo Motta reunião líderes pauta votações isenção IR

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil  – A chefe de gabinete do deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), Ivanadja Velloso, teria tido poder para movimentar cerca de R$ 4,1 milhões de funcionários ligados ao parlamentar.

De acordo com as apurações, Velloso é apontada como figura central em um suposto esquema de rachadinha dentro do gabinete de Motta. O caso levanta suspeitas de que parte dos salários de servidores nomeados estaria sendo desviada.

Leia mais: Familiares do presidente da Câmara já foram denunciados por corrupção; Hugo Motta enfrenta STF, diz jornalista Alan Fardin

O escândalo reforça pressões políticas sobre o deputado, que já vinha sendo alvo de críticas pela falta de transparência em sua gestão. A movimentação milionária atribuída à chefe de gabinete amplia a gravidade das denúncias e deve ser alvo de novas investigações.

Até o momento, nem Hugo Motta nem sua equipe se pronunciaram oficialmente sobre as acusações. O caso promete repercutir no Congresso Nacional, onde o tema das rachadinhas tem sido motivo recorrente de polêmica e desgaste político.

