Chega ao Brasil 8º voo de repatriação de brasileiros vindos de Israel

O oitavo voo de repatriação de brasileiros procedentes de Israel chegou ao Brasil nas primeiras horas desta segunda-feira (23), marcando mais um capítulo na operação de retorno de compatriotas que estavam em áreas de conflito no exterior. A aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), tocou o solo do Rio de Janeiro às 4h, trazendo um total de 209 brasileiros, além de nove animais de estimação, que partiram de Tel Aviv, a capital israelense.

De acordo com o último balanço divulgado pelo governo federal, desde o dia 10 de outubro, já foram transportados do território israelense para o Brasil um total de 1.410 brasileiros, além de três bolivianas, e mais de 50 animais domésticos. Outra aeronave, um VC-2 (Embraer 190) da Presidência da República, aguarda autorização para resgatar brasileiros na cidade do Cairo, capital do Egito.

No último domingo (22), o Ministério das Relações Exteriores emitiu um comunicado informando que, dadas as condições locais atuais e a operação regular do aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, não estão previstos voos adicionais para brasileiros que ainda estejam em Israel.

Além disso, o Itamaraty destacou que há um grupo de 30 brasileiros e seus familiares diretos que aguardam a retirada da Faixa de Gaza, onde se encontram abrigados nas localidades de Khan Younis e Rafah, nas proximidades da fronteira com o Egito. O governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, mantém um contato constante com esses cidadãos.