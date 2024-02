Ciclista cai em rio e morre após bloco de carnaval

Um ciclista morreu após sofrer uma queda de nove metros nas margens do Rio Arrudas, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira, 9. Hegler Ayran, de 32 anos, perdeu o controle da bicicleta, colidiu contra a mureta de proteção e caiu no rio, segundo testemunhas.

Conforme informações dos bombeiros, ao atender a ocorrência, o corpo do ciclista foi encontrado em uma área de difícil acesso, sendo confirmado o óbito posteriormente por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, o local foi periciado a pedido da Polícia Civil, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hegler participava momentos antes do Bloco da Bicicletinha, onde foliões acompanham o cortejo pedalando. O local do ocorrido não fazia parte do percurso do bloco, que encerrou no Viaduto Santa Tereza, cerca de 1,5km distante do ponto onde o socorro foi solicitado.

O bloco divulgou uma nota nas redes sociais sobre o incidente. “Por volta de 2h15, dois dos nossos batedores – que estavam se deslocando para casa após o fim do cortejo – avistaram um ciclista sozinho pedindo por socorro à beira do Rio Arrudas, na Avenida dos Andradas. Ao chegarem no local, se depararam com a queda de outro ciclista no rio. A dupla de batedores prestou suporte à testemunha do acidente, auxiliando na chamada do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar”, diz a nota.

A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou estar apurando as circunstâncias da morte e aguarda a conclusão dos laudos periciais para dar seguimento ao caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo