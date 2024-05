Cinco barragens correm risco de rompimento no RS

O governo do Rio Grande do Sul atualizou neste domingo (5) a situação das barragens no estado. Dados parciais apontam que seis estruturas estão em situação de emergência, apresentando risco de rompimento.

Entre elas está a barragem de 14 de Julho, que fica em Cotiporã e Bento Gonçalves, local onde ocorreu um rompimento parcial na última quinta-feira (16). De acordo com as autoridades, esse rompimento pode ser ampliado, mantendo a barragem em situação de emergência.

As demais estruturas em situação crítica são:

Barragem de São Miguel, em Bento Gonçalves

Barragem em Eldorado do Sul

Barragem de São Martinho da Serra

Barragem do Arroio Barracão, em Bento Gonçalves

Barragem Salto-Forqueta, em São José do Herval e Putinga

O governo estadual monitora a situação dessas estruturas por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema.

Mais cedo, o último boletim da Defesa Civil apontava 75 mortes em decorrência da tragédia. Um novo boletim com a atualização dos números de mortos, feridos, desabrigados e desalojados .

Muitas pessoas continuam fora de suas casas, abrigadas em locais disponibilizados pelas prefeituras e pelo governo do estado, enquanto outras aguardam por resgate.

Nivel do Rio Guaíba continua subindo

O lago Guaíba chegou a 5,31 metros neste domingo (5), níveis recordes na história de Porto Alegre. A marca anterior era de 4,76 metros, ocorrida em 1941. A prefeitura emitiu alerta para inundações catastróficas na capital.

Segundo a prefeitura, são 60 vias totalmente bloqueadas em Porto Alegre, e 13 com bloqueios parciais. Diversas placas de carros que se perderam com os alagamentos foram recolhidas.

Redação AM POST