Cinema pornô é selecionado para receber R$ 750 mil de verba pública via Lei Paulo Gustavo

Um cinema pornô localizado em Goiânia, foi selecionado em um edital do Governo de Goiás para receber uma verba de R$ 750 mil e passar por um processo de revitalização. O objetivo do proprietário do estabelecimento é transformar o Cine Astor em um cinema cultural, voltado para o público em geral.

O cinema foi selecionado no resultado preliminar de um edital promovido pela Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult-GO) para dinamização de salas de cinema, tanto públicas quanto privadas. Vale ressaltar que ainda há espaço para contestação antes do resultado final.

A proposta de reforma inclui a ampliação das salas, a substituição das poltronas e telas, além de uma nova pintura. O atual tom de vermelho das paredes será trocado por um azul suave. O projeto também prevê o atendimento de escolas.

Esse edital é realizado em parceria com o Ministério da Cultura (MinC) e utiliza recursos federais. A verba destinada ao Cine Astor faz parte da Lei Paulo Gustavo, que tem como objetivo fomentar o setor cultural no país.

Além do Cine Astor, outros cinco cinemas também foram selecionados para receber investimentos entre R$ 200 mil e R$ 750 mil. Essa iniciativa busca promover a diversificação e a revitalização do circuito cinematográfico no estado de Goiás.

O empresário Edson Zanini, dono do Cine Astor, afirmou que, caso seja confirmado como vencedor do edital, pretende utilizar os R$ 750 mil em um projeto de reforma e reativação do cinema como espaço cultural. O custo total do projeto está estimado em R$ 1,2 milhão.

Em nota oficial, a Secult de Goiás esclareceu que o projeto selecionado visa à restauração e reforma de um cinema de rua, possibilitando que o local volte a exibir filmes comerciais e culturais, sem qualquer ligação com conteúdo adulto.

A iniciativa de investir na revitalização do Cine Astor é uma forma de ressignificar um espaço cultural que, no passado, teve uma finalidade diferente. Isso demonstra o potencial transformador da cultura e a importância de garantir acesso à arte e ao entretenimento, promovendo uma diversidade de expressões e possibilitando a circulação de diferentes tipos de filmes para o público em geral.