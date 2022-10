Círio de Nazaré: depois de 2 anos de pandemia fiéis agradecem à vida

Agência Brasil

Há dois anos o coronavírus impediu o mar de gente de ir às ruas de Belém para saudar Maria durante o Sírio de Nazaré que ocorreu de forma virtual. Este ano com o controle da pandemia a maior festa religiosa do mundo retomou as profissões oficiais. E cerca de milhões de fiéis homenagearam a padroeira dos paraenses. O momento foi de agradecimento.

O início da procissão do sírio ocorreu após uma missa na catedral de Belém realizada pelo arcebispo Dom Alberto Taveira. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorreu as ruas em direção à Basílica santuário e recebeu diversas homenagens dos fiéis.

A cerimonialista Nadimi Da Raz fala sobre a importância do momento:” É importante hoje nós estarmos aqui, não esquecer de agradecer a Deus e a ela porque tantos se foram, mas é importante que quem ficou pra viver mais uma vez este Círio outra vez possa entender a razão da fé, a razão da vida, procurando cada dia ser melhor do que os outros dias, sendo humilde, sendo solidário, com amor ao próximo,

A corda, atrelada a berlinda que leva a imagem peregrina é um dos principais símbolos do sírio de Nazaré e reuniu cerca de 7,6 mil devotos segundo a estimativa do Dieese do Pará. No percurso, canções marianas tomavam conta das ruas lotadas de devotos que puderam se unir para prestigiar Nossa Senhora. O servidor público Walter Duarte ressalta qual é o sentimento da retomada da festa nazarena. “O Círo é presencial, o Círio não se explica, você não assiste o Ciro, você não olha pela TV, você não acompanha pela internet, pelas redes sociais, é um estado de espírito, então você retornar depois de dois anos é você sentir a emoção de estar perto do povo, a aglomeração do amor, de estar encontrando o teu irmão, de abraçar o teu irmão e de falar de Nossa Senhora de Nazaré, sentir nos olhos das pessoas essa grande fé, a nossa mãezinha de Nazaré, é uma coisa que só você estando aqui para sentir.”

O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, comenta que o Círio de Nazaré é uma expressão de devoção e fé em Maria. “Nós não olhamos pelo fato de ficado dois anos sem o Círio tradicional, até porque nós o fizemos nas medidas em que as autoridades sanitárias permitiram nós realizamos o Círio. É uma ocasião privilegiada para nós expressarmos aquilo que o Círio é, aquilo que ele quer realizar, em ter evangelização, de presença, de encontro, de serviço ao povo de Deus.”