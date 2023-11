Ciro Gomes detona ministra Anielle Franco por classificar como racista a expressão ‘buraco negro’; assista

O ex-presidenciável, Ciro Gomes (PDT), se manifestou sobre as recentes polêmicas envolvendo Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial do governo Lula, que alegou que a expressão “buraco negro” é racista e que termos como “denegrir” também devem ser evitados.

Ciro, que se diz interessado em astronomia, física e assuntos correlatos, demonstrou seu descontentamento com as declarações da ministra e deu uma aula para sobre o significado da expressão. Para ele, a afirmação da ministra é um absurdo.

“Pois eu vi uma ministra de Estado do Brasil dizendo que a expressão ‘buraco negro’ é racista. Irmão, nós ‘tamo’ é ferrado”, declarou Ciro, rindo do absurdo.

“Ô, cidadã, o buraco é negro por uma circunstância. A densidade é tão grande que a gravidade tende ao infinito e, por ser máxima, drena tudo que está ao seu redor, inclusive e especialmente a luz. O que não tem luz é escuro, e se é escuro é negro, por isso buraco negro (…). Tenha tenência, cidadã”, explicou.

O político também se lembrou do episódio em que Anielle pegou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para assistir à final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, no Morumbi —a ministra alegou que era para assinar um acordo de combate ao racismo.

“Já não chega a esculhambação de pegar um avião da FAB, descer no estádio, dar uma carteirada para entrar no jogo e a principal assessora chamar a torcida de um time de ‘pauliste’, ‘fasciste’?”, disse o pedetista lembrando o caso de Marcelle Decothé, a assessora de Anielle que acabou exonerada.

Ciro Gomes comenta sobre o buraco negro "racista", e o trato do governo petista com as agendas sociais. Obs. esse é o Cirão que eu gosto! pic.twitter.com/wTRfYN98lq — João (@jmmurbach) November 7, 2023

“Isso é a cara do PT. Deixa a economia na mão da banqueirada, deixa o orçamento na mão da esculhambação, da propina, do suborno do Centrão. O Lula vai passear para tentar ganhar o Prêmio Nobel da Paz, conversando fiado e fazendo ridículo e essa turma fazendo esse tipo de coisa. Nós estamos ferrados mesmo”, concluiu.

Redação AM POST*