Claudia Raia é criticada após autorização para captar mais de R$ 5 milhões pela Lei Rouanet

Portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) nessa quarta-feira (18/1) mostra que a atriz Claudia Raia recebeu autorização para captar mais de R$ 5 milhões. Por se tratar de uma figura bastante conhecida, a revelação fez com que a famosa recebesse críticas nas redes sociais – chegando a se tornar um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta quinta (19/1).

Nas redes sociais, internautas questionaram Claudia Raia e alguns afirmaram que “a mamata voltou”, frase bastante utilizados por críticos de com a área cultural brasileira. A atriz, recentemente, apoiou a indicação de Margareth Menezes ao Ministério da Cultura e criticou duramente a antiga gestão de Jair Bolsonaro (PL) no setor.

Por conta desses posicionamentos, a atriz foi alvo de diversas críticas. “CLAUDIA RAIA ficou ‘super feliz’ com a indicação de Margareth Menezes para o Ministério da Cultura. E agora, em apenas 19 dias de governo, já aparece abocanhando R$ 5 MILHÕES do ‘incentivo à cultura’. 1 9 D I A S. A MAMATA VOLTOU COM TUDO pra sugar as tetas do Estado!”, afirmou um, com prints de uma publicação da atriz, onde ela comemora a posse de Margareth Menezes para o Ministério da Cultura.

Entre os críticos está o senador Flávio Bolsonaro. “O primeiro mês nem terminou e a farra com dinheiro público já está instalada. Era para isso que queriam a volta dos lulo-petistas? Quero só ver o que terão feito quando chegar o fim do ano”, escreveu ele.

Claudia Raia, que está grávida do terceiro filho, fruto do relacionamento com Jarbas Homem de Mello, recebeu autorização para captar R$ 5.057.203,63 dentro da Lei Rouanet. Os recursos, caso sejam confirmados, serão destinados para o projeto Os Musicais, que é de responsabilidade da empresa Renato Cesaretto Chiquito.

“Claudia Raia – Os Musicais tem por objetivo a pesquisa, montagem e temporada de dois espetáculos produzidos e encenados pela atriz Claudia Raia, levando aos palcos emocionantes histórias selecionadas com base em importante pesquisa”, afirma o resumo do projeto, que está descrito na portaria que aprova o valor.

“Como ação de contrapartida foi proposta uma atividade formativa de 40 horas sobre a prática das artes cênicas e o mercado profissional para atores”, explica o documento – a contrapartida social é um dos requisitos para que o projeto seja qualificado para participar do programa de incentivo.

*Com informações do Metrópoles