Cliente denuncia recusa de reparo em lanterna de carro dentro da garantia pela Fiat em Curtitiba

Notícias do Brasil – Um proprietário de um veículo da marca Fiat foi surpreendido em Curitiba ao ter o reparo de uma lanterna traseira negado pela concessionária Fiat Bacacheri, localizada na Rua Nicarágua, no bairro Bacacheri em Curitiba. O motivo alegado pela loja para a recusa foi que o cliente não realizou a troca de óleo do carro nas dependências da própria concessionária, o que, segundo eles, faria o veículo perder a garantia.

O episódio, considerado inusitado e abusivo pelo consumidor, levanta dúvidas sobre a validade das práticas adotadas pela montadora e suas autorizadas. O cliente relatou que o conserto deveria estar coberto pela garantia e registrou a reclamação na Central de Serviços ao Cliente da Fiat, sob o protocolo de número 15439436.

Segundo a versão do proprietário, não há qualquer relação entre a manutenção do motor — como a troca de óleo — e o funcionamento da lanterna traseira, que apresentou defeito. Ele destaca que a legislação brasileira garante que revisões ou trocas de peças podem ser realizadas em oficinas independentes, desde que respeitadas as especificações do manual, sem perda da cobertura da garantia.

A situação gerou indignação e ironia. “Afinal, a lanterna do carro tem óleo?”, questionou o cliente, em tom crítico à justificativa apresentada pela concessionária.

Até o momento, a Fiat do Brasil não emitiu posicionamento oficial sobre o caso. O cliente aguarda retorno e avalia quais medidas poderá tomar caso não tenha a situação resolvida pela montadora.