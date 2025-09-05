A notícia que atravessa o Brasil!

Cliente denuncia recusa de reparo em lanterna de carro dentro da garantia pela Fiat em Curtitiba

Cliente acusa concessionária Fiat em Curitiba de negar reparo de lanterna em garantia após troca de óleo fora da rede autorizada.

Por Natan AMPOST

05/09/2025 às 08:21

Notícias do Brasil – Um proprietário de um veículo da marca Fiat foi surpreendido em Curitiba ao ter o reparo de uma lanterna traseira negado pela concessionária Fiat Bacacheri, localizada na Rua Nicarágua, no bairro Bacacheri em Curitiba. O motivo alegado pela loja para a recusa foi que o cliente não realizou a troca de óleo do carro nas dependências da própria concessionária, o que, segundo eles, faria o veículo perder a garantia.

O episódio, considerado inusitado e abusivo pelo consumidor, levanta dúvidas sobre a validade das práticas adotadas pela montadora e suas autorizadas. O cliente relatou que o conserto deveria estar coberto pela garantia e registrou a reclamação na Central de Serviços ao Cliente da Fiat, sob o protocolo de número 15439436.

Segundo a versão do proprietário, não há qualquer relação entre a manutenção do motor — como a troca de óleo — e o funcionamento da lanterna traseira, que apresentou defeito. Ele destaca que a legislação brasileira garante que revisões ou trocas de peças podem ser realizadas em oficinas independentes, desde que respeitadas as especificações do manual, sem perda da cobertura da garantia.

Leia também: Ex-vereador de Manacapuru, Jucimar da Silva, é alvo de pedido de prisão na CPMI do INSS

A situação gerou indignação e ironia. “Afinal, a lanterna do carro tem óleo?”, questionou o cliente, em tom crítico à justificativa apresentada pela concessionária.

Até o momento, a Fiat do Brasil não emitiu posicionamento oficial sobre o caso. O cliente aguarda retorno e avalia quais medidas poderá tomar caso não tenha a situação resolvida pela montadora.

