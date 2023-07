Clipes famosos que foram gravados no Brasil

Do cenário paradisíaco das praias cariocas à exuberância das cidades históricas, o Brasil tem servido como um palco inspirador para inúmeros clipes musicais ao longo dos anos. Esses vídeos não apenas encantam os fãs com suas melodias, mas também nos transportam visualmente para paisagens deslumbrantes e nos apresentam à riqueza cultural do país. Mergulharemos no fascinante mundo dos clipes famosos que escolheram o Brasil como pano de fundo, revelando o impacto que essas produções tiveram na cultura popular.

Importância do Brasil para a indústria musical

Seja pelo ritmo contagiante da bossa nova, a energia contagiante do samba ou a batida do funk carioca, os sons do Brasil têm conquistado os corações dos amantes da música globalmente, sendo reconhecida e admirada em diferentes partes do mundo. Um exemplo da presença da música brasileira em diferentes cenários internacionais é a slot Samba Carnival, disponível no Platin Cassino, inspirada no vibrante carnaval brasileiro, trazendo os ritmos, cores e energia dessa festa emblemática para o universo dos jogos. Além disso, artistas internacionais têm se inspirado no Brasil para criar clipes musicais memoráveis. A música brasileira tem o poder de transcender fronteiras e conquistar corações ao redor do mundo, mostrando a riqueza cultural e a influência única que o Brasil exerce na cena internacional.

“They Don’t Care About Us” – Michael Jackson 90

Dirigido por Spike Lee, o vídeo teve cenas impactantes gravadas tanto no Rio de Janeiro quanto em Salvador, e retrata Michael Jackson imerso nas ruas do Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, capturando a autenticidade e a energia do local. Além disso, o clipe também apresenta imagens vibrantes de Salvador, mostrando a beleza do Pelourinho e a energia contagiante da cultura baiana. Esses locais de gravação ressaltam a importância do Brasil como um contexto significativo para transmitir a mensagem de resistência e união presente na música de Michael Jackson.

“Blue” – Beyoncé ft- Blue Ivy

Gravado no Rio de Janeiro e em Trancoso, paradisíaco balneário baiano, o clipe é uma homenagem a Blue Ivy. Traz imagens de comunidades do Rio e também flashes da Lapa. O clipe mescla cenas de pessoas comuns em atividades cotidianas e imagens da cantora Beyoncé. As cenas gravadas em Trancoso capturam a beleza natural e a serenidade do local, destacando o Brasil como um destino de tirar o fôlego e um cenário encantador, enfatizando a importância do Brasil como um refúgio e uma fonte de inspiração para celebridades internacionais, além de promover as belezas do país para fãs ao redor do mundo.

“Beautiful”- Snoop Dogg feat Pharrell Williams

Somos transportados para as ruas vibrantes do Rio de Janeiro, nesse clipe onde mostra os artistas aproveitando a energia contagiante da cidade, interagindo com a cultura local e celebrando a diversidade do Brasil. Mostra pontos famosos da cidade, como a praia do Leme e a colorida e emblemática Escada Selarón, na Lapa. Esses locais de gravação realçam a cultura e a atmosfera animada do Brasil. O clipe capta a essência do estilo de vida carioca, transmitindo uma sensação de alegria e liberdade. Ao utilizar o Brasil como cenário, o vídeo destaca a influência e a popularidade da cultura brasileira no cenário musical internacional.

“Don’t Lie”- The Black Eyed Peas

O videoclipe de “Don’t Lie” do Black Eyed Peas apresenta uma narrativa envolvente com locações emblemáticas no Brasil. O clipe começa com cenas no Leblon, um bairro sofisticado do Rio de Janeiro, retratando a vida urbana e o contraste social. Em seguida, somos transportados para o Morro Dois Irmãos, onde os integrantes do grupo sobem até o topo, simbolizando superação e união. O vídeo também mostra o Parque Lage, no Jardim Botânico, com seus belos jardins e palácio, representando a harmonia e a natureza exuberante do país. A escolha desses locais de gravação ressalta a diversidade cultural e as paisagens icônicas do Brasil, contextualizando a mensagem da música sobre sinceridade e responsabilidade.

“Without You”- David Guetta feat- Usher

O clipe do DJ francês David Guetta, com os vocais do rapper americano Usher, foi filmado em várias partes do mundo, mostrando festas acontecendo em tempo real. Aqui no Brasil, o cenário escolhido mais uma vez é a cidade do Rio, na icônica praia de Ipanema com o belíssimo Morro Dois Irmãos ao fundo, criando uma paisagem impressionante. O clipe mostra a importância do Brasil como um destino desejado e cobiçado no cenário musical internacional, refletindo a cultura e o estilo de vida carioca e incorporando a paisagem espetacular da cidade para complementar a atmosfera da música.

Considerações finais

Os clipes mencionados, destacam a diversidade cultural e geográfica do Brasil como um cenário inspirador para a indústria musical. Esses vídeos capturam a essência da música e da cultura brasileira, exibindo paisagens deslumbrantes. A escolha desses locais de gravação ressalta a importância do Brasil como um destino privilegiado para artistas internacionais. Portanto, aproveitar essas oportunidades para explorar e se envolver com os cenários dos clipes é uma forma emocionante de vivenciar a música e os artistas de uma maneira única e especial em um contexto mais amplo e significativo.