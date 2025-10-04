A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

CNU 2025: 760 mil fazem a prova no domingo; saiba o que levar

Candidato deve consultar local de prova e lista oficial de documentos.

04/10/2025 às 18:37

Ver resumo

Notícias do Brasil  – Neste domingo (5), 760 mil candidatos deverão comparecer aos locais de prova para participarem da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O chamado “Enem dos Concursos” oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal. 

Os participantes devem ficar atentos ao horário de início do certame e fechamento dos portões, aos locais de prova e trajetos para acessá-los, além dos itens obrigatórios e proibidos pela organização do CNU. A prova será aplicada em 1.294 locais  em 228 cidades.

Leia mais: Lula afirma que Pará deveria ter sido subsede da Copa de 2014

PUBLICIDADE

O certame é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Locais de prova

Para evitar atrasos no dia da prova, o MGI e a FGV recomendam que os inscritos consultem com antecedência o cartão de confirmação, que está disponível no site do CNU 2025. É necessário também calcular o tempo de deslocamento e sair de casa com antecedência, considerando que o trânsito próximo aos locais de prova costuma ficar intenso em razão do grande número de participantes.

O cartão traz endereço completo do local de aplicação das provas, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

PUBLICIDADE

Horários

Neste domingo, as provas terão início às 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para os de nível intermediário (médio e técnico).

No entanto, os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).

Documentos

Para realização da prova, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. Também serão aceitos documentos em formato digital, desde que apresentados nos aplicativos oficiais com login GOV.BR, como e-Título, CNH Digital e Carteira de Identidade Digital (quando disponível pelo estado emissor). Não serão aceitos prints, PDFs, fotos ou cópias.  

PUBLICIDADE

São considerados documentos oficiais:

  • carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares;
  • carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);
  • passaporte brasileiro;
  • certificado de reservista;
  • carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;
  • carteira de trabalho;
  • carteira nacional de habilitação.

O que levar:

  • Documento oficial com foto;
  • Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente;
  • Cartão de confirmação. Não é obrigatório levar impresso, mas recomenda-se para facilitar a localização;
  • É permitido levar água e alimentos de consumo rápido, desde que em embalagens transparentes e sem rótulo.

O que não levar:

  • aparelhos eletrônicos (celulares, relógios, fones, tablets). Esses itens devem ser entregues aos fiscais para lacre em envelope individual;
  • óculos escuros, chapéus, lápis, borracha, corretivo e demais objetos não previstos em edital;
  • alimentos em embalagens que não sejam transparentes e bebidas em recipientes que não permitam a visualização do conteúdo.

Cronograma

Data da prova objetiva: domingo, 5 de outubro

  • Nível superior – das 13h às 18h
  • Nível intermediário – das 13h às 16h30

Os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília.     

PUBLICIDADE

Divulgação do resultado das provas objetivas e convocação para a discursiva: 12 de novembro.

Prova discursiva: 7 de dezembro.

Verificação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro

Resultado final previsto: 30 de janeiro de 2026.

Agência Brasil

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

Corpo decapitado é encontrado boiando próximo à balsa da Panair em Manaus

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) conduziu a perícia no local.

há 43 segundos

Polícia

Polícia investiga queda de mulher trans de varanda após encontro em Manaus

Segundo informações preliminares, Soraya participava de um encontro em seu apartamento.

há 23 minutos

Polícia

Mulher confessa ter matado marido após anos de suposta violência doméstica em Manacapuru

O homicídio provocou revolta entre familiares de Ronaldo, que teriam incendiado a residência de Simone em um ato de retaliação.

há 58 minutos

Pará

Lula afirma que Pará deveria ter sido subsede da Copa de 2014

Lula destacou que o estado do Pará possui mais tradição no futebol do que o Amazonas.

há 2 horas

Brasil

PGR nega pedido de Chiquinho Brazão para exercer mandato em prisão preventiva

O parecer da PGR reforçou a decisão do relator no STF, ministro Flávio Dino, que havia negado liminarmente o pedido de Brazã.

há 2 horas