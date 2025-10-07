CNU: prazo para recurso contra prova e gabarito vai até esta quarta (8/10)

Notícias do Brasil – Candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) têm até esta quarta-feira (8/10) para apresentar recursos contra questões das provas objetivas ou contra os gabaritos oficiais, divulgados no início da semana. Conforme o edital, todo o procedimento é online, diretamente na Área do Candidato, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame.

Para enviar a contestação, é necessário acessar a página de inscrição, fazer login com a conta gov.br e preencher o campo específico de “Interposição de Recursos”. A orientação da FGV é que os pedidos sejam objetivos, claros e fundamentados. Solicitações fora do prazo, em formato inadequado ou com linguagem ofensiva não serão aceitas.

Os recursos enviados dentro do prazo serão analisados pela banca, e o resultado ficará disponível apenas na Área do Candidato, sem comunicação por e-mail ou telefone. A análise poderá resultar na manutenção, modificação ou anulação de questões. Em caso de anulação, a pontuação será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não recorreram.

O gabarito final e o resultado da prova objetiva só serão divulgados após a conclusão dessa etapa. As decisões da FGV serão definitivas, sem possibilidade de novo recurso.

Outras etapas: além das provas objetivas, o edital prevê possibilidade de recurso em fases posteriores, como nota da prova escrita, avaliação de títulos e verificação para vagas por cotas. Os prazos variam conforme cada resultado divulgado.