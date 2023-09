Cobra é encontrada dentro de bebedouro em escola após pais relatarem mal-estar das crianças

Uma cobra foi encontrada dentro do bebedouro da Escola Municipal Rui Barbosa, no povoado de Mangas, em Muquém de São Francisco, no oeste da Bahia, na última terça-feira (29), após os pais relatarem episódios de mal-estar entre as crianças.

De acordo com informações do G1, um funcionário da instituição começou a receber reclamações dos alunos sobre um mau cheiro vindo do aparelho. O homem resolveu abrir o bebedouro e encontrou o réptil no local.

Até o momento, não há confirmação se os sintomas tem relação com o animal.

Redação AM POST