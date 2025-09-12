A notícia que atravessa o Brasil!

Colisão com barranco deixa motorista ferido e população saqueia arroz em rodovia; assista

Após o choque na manhã desta quarta (10/09), o SAMU socorreu o motorista e parte da carga de arroz foi saqueada no trecho entre Nova Era e Itabira.

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 16:17

Notícias do Brasil –  Um acidente na MG-120, no trecho que conecta Nova Era a Itabira, marcou a manhã desta quarta-feira (10 de setembro). Um caminhão que transportava carga de arroz perdeu o controle e colidiu contra um barranco à margem da rodovia. O impacto deixou o motorista gravemente ferido. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram rapidamente ao local, estabilizaram a vítima e realizaram os primeiros socorros ainda na pista antes do encaminhamento ao atendimento médico.

Logo após o choque, a situação ganhou um novo e lamentável desdobramento: parte da carga ficou espalhada e foi saqueada a céu aberto por pessoas que passavam pela via. Além de expor o risco de novos incidentes — já que a presença de curiosos e veículos parados aumenta a chance de atropelamentos e engavetamentos —, o saque configura crime, passível de responsabilização. Autoridades de trânsito recomendam que, em casos como este, a população preserve a cena do acidente, mantenha distância segura, acione os serviços de emergência e evite qualquer interferência nas cargas ou nos veículos envolvidos.

Leia também: Ônibus voltam a circular normalmente em Manaus após paralisação dos rodoviários

A dinâmica exata do acidente ainda deverá ser apurada. Fatores como condições do pavimento, sinalização, visibilidade e estado do veículo costumam integrar o escopo das investigações. Enquanto o trânsito era parcialmente controlado para o socorro e retirada do caminhão, condutores foram orientados a reduzir a velocidade e respeitar a sinalização provisória.

Imagens do atendimento e do cenário após o impacto podem ser vistas nas Plataformas Digitais Fabiano Lobot – “A notícia mais rápida do Médio Piracicaba”, onde há registros do momento e atualizações sobre o estado do motorista e as medidas tomadas na rodovia.

