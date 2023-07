Colisão entre bicicletas mata idoso e deixa menino de 11 anos ferido

Uma colisão entre duas bicicletas no cruzamento da avenida Rio Tapajós com a rua Rio Ijuí, na cidade de Bombinhas, em Santa Catarina, nessa terça-feira (4), matou um idoso de 68 anos, de identidade não revelada, e feriu um menino, de 11 anos.

O Corpo de Bombeiros informou que a criança iria atravessar um cruzamento quando foi atingida na traseira pela bicicleta elétrica do idoso. Com o impacto, a vítima foi arremessada do veículo e veio a óbito antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

Ainda conforme os bombeiros, a suspeita é de que o idoso tenha sofrido um mal súbito, mas a causa da morte só será revelada após exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

O menino precisou ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Redação AM POST