Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e 46 feridos na BR-163

Notícias do Brasil – Uma colisão entre um ônibus interestadual e uma carreta na noite desta sexta-feira (8) no km 648 da BR-163, próximo à comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde (a 360 km de Cuiabá), resultou em 11 mortes e 46 feridos. O ônibus seguia para a cidade de Sinop, segundo informações iniciais.

PUBLICIDADE

Entre os feridos, 26 foram encaminhados a hospitais em estado moderado, 12 em estado grave — incluindo o motorista da carreta — e oito com ferimentos leves, conforme dados da concessionária Nova Rota do Oeste, responsável pelo trecho.

Na manhã deste sábado (9), as equipes da concessionária trabalham na remoção dos veículos e na limpeza da pista. O ônibus já foi deslocado para a faixa de domínio, enquanto a carreta está em processo de remoção. O serviço é considerado complexo devido ao tamanho dos veículos e à gravidade da colisão.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Criminosos intensificam uso de rodovias federais para escoar ouro ilegal da Amazônia

O trânsito no local permanece parcialmente interditado, e a concessionária recomenda que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

A empresa de transporte Rio Novo, responsável pelo ônibus, lamentou o ocorrido e informou que enviou equipes para o local e para os hospitais, além de criar um canal exclusivo para atendimento e suporte às vítimas e seus familiares.